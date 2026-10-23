Министерство обороны Великобритании проводит переговоры о возможном урегулировании без судебного разбирательства спора о компенсациях ветеранам, которые, по их словам, покинули вооружённые силы из-за давления, связанного с сексуальной ориентацией. Об этом министр обороны Уэс Стритинг сообщил The Guardian.

Стритинг заявил, что ведомство стремится найти решение, которое не потребует судебного разбирательства. В то же время он не пообещал изменить правила программы и не подтвердил, что рассматривается конкретное мировое соглашение.

Условия компенсационной программы

Спор касается государственной программы финансового признания для военнослужащих ЛГБТ, введённой в 2024 году. По её правилам бывшие военные, которых официально уволили или отстранили от службы, могут получить выплату в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Те, чей уход со службы в документах указали как добровольную отставку, не соответствуют критериям этой выплаты. Им доступна другая компенсация, признающая последствия прежнего запрета на службу для ЛГБТ-персонала.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Иск двух бывших военнослужащих

Бывший капрал Королевской военной полиции Стивен Стюарт, 55 лет, и бывший военнослужащий Королевских военно-воздушных сил Марк Шепард, 49 лет, добиваются судебного пересмотра правил программы. Они утверждают, что подвергались преследованиям из-за сексуальной ориентации, которые вынудили их покинуть службу.

Поскольку их уход из вооружённых сил официально зарегистрировали как отставку, Стюарт получил 7 тысяч фунтов стерлингов, а Шепард — 5 тысяч фунтов по другой схеме выплат. На следующей неделе судья Высокого суда должен определить, могут ли они продолжить процедуру судебного пересмотра.

На программу выделили 75 млн фунтов стерлингов, из которых уже выплачено более 60 млн. Мужчинам-геям и лесбиянкам запрещалось служить в британских вооружённых силах до 2000 года; точный учёт не вели, однако, по данным издания, ежегодно со службы отстраняли около 200–250 человек из-за сексуальной ориентации.

Читай нас в