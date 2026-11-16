Министерство национальной обороны Польши планирует ввести единовременную выплату в размере 3250 злотых для отдельных военнослужащих пассивного резерва. Проект соответствующих правил уже подготовлен, а первые выплаты могут начаться в 2027 году, сообщает RMF24 со ссылкой на газету Fakt.

Кому будут назначать выплату

На пособие смогут претендовать резервисты, имеющие мобилизационное назначение или предусмотренные для его получения. Речь идет о военнослужащих, которые не проходят службу ежедневно, однако при необходимости могут быть призваны в армию.

Самого статуса резервиста для получения средств будет недостаточно. Кандидаты должны одновременно выполнить два требования: принять участие как минимум в восьми днях добровольной подготовки в течение календарного года и пройти военные учения.

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Сумма будет зависеть от зарплат в армии

Размер выплаты привяжут к половине самого низкого базового денежного содержания профессионального военнослужащего на день ее назначения. Сейчас минимальная зарплата в польской армии составляет 6500 злотых, поэтому сумма пособия должна равняться 3250 злотым. В случае повышения базового денежного содержания военнослужащих будет расти и эта выплата.

В Министерстве национальной обороны Польши рассчитывают, что новый механизм ежегодно будет стимулировать до 10 тысяч резервистов к регулярным тренировкам и повышению военной квалификации.

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