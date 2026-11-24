Министерство обороны России планирует изменить правила поступления в военные учебные заведения, разрешив принимать на отдельные образовательные программы выпускников девятых классов в возрасте от 16 лет. Соответствующий проект постановления правительства РФ был опубликован на портале нормативных правовых актов, сообщает «Главком».

В настоящее время военные училища и высшие военные учебные заведения страны-агрессора принимают абитуриентов на программы среднего профессионального образования только при наличии аттестата об окончании 11 классов.

Предлагаемые изменения должны позволить поступать в такие учебные заведения сразу после девятого класса.

Нововведение коснется тех, кто планирует получить среднее профессиональное образование и готовиться к работе в качестве военных специалистов среднего звена. В то же время для поступления на офицерские программы требование о полном среднем образовании останется в силе.

Согласно проекту постановления, абитуриентов, ранее не проходивших военную службу, смогут принимать в военные учебные заведения в возрасте от 16 до 22 лет.

Кроме того, Минобороны РФ предлагает снизить верхний возрастной предел для поступающих на программы среднего профессионального образования. Вместо нынешних 30 лет он составит 24 года.

Важно, что зачисление в военное учебное заведение в России предполагает приобретение статуса военнослужащего.

В соответствии со статьей 35 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», курсанты, ранее не проходившие военную службу, после зачисления получают статус военнослужащих по призыву.

По достижении 18 лет они заключают контракт о прохождении военной службы.

Таким образом, предложенные изменения позволят российскому военному ведомству привлекать к обучению в военных учебных заведениях подростков сразу после окончания девятого класса.

Напомним, блогера из российской Пензы Станислава Морозова приговорили к двум годам исправительных работ по обвинению в призывах к экстремизму в интернете. Как сообщает «Агентство» со ссылкой на двух участников судебного процесса, поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, в котором Морозов говорил о возможном сопротивлении произволу военкоматов по примеру граждан Украины.

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