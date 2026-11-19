Минобороны России решило привлечь внимание к контрактной службе с помощью популярной видеоигры Grand Theft Auto VI.

На официальном канале российского оборонного ведомства появилась агитационная публикация, оформленная в стилистике логотипа новой части GTA VI.

Таким образом российское военное ведомство попыталось использовать популярность игры для продвижения службы по контракту.

В сети пользователи уже выразили возмущение таким поступком, отметив, что ведомство опорочило столь важное для многих событие.

Выход GTA 6 вдохновил геймеров на создание необычного мини-бизнеса. Теперь желающие могут заплатить за возможность посмотреть, как кто-то другой проходит легендарную игру.

В ночь на 19 ноября в 00:00 состоится долгожданный релиз Grand Theft Auto VI — новой масштабной игры от Rockstar Games. После многих лет ожидания и многочисленных переносов даты выхода геймеры смогут окунуться в историю криминального дуэта Люсии и Джейсона, которая разворачивается в солнечном Вайс-Сити.

Grand Theft Auto 6 набрала 99 из 100 баллов на агрегаторе Metacritic, разделив первое место в рейтинге самых высокооцененных игр в истории с The Legend of Zelda: Ocarina of Time, вышедшей в 1997 году.

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