В сельскохозяйственном городе на северо-востоке Северной Македонии, где проживает около 19 тысяч человек, жители страдают от нашествия бездомных коров, которые свободно бродят по улицам и сельскохозяйственным угодьям. За последние пять лет поголовье одичавшего скота в общине увеличилось вдвое — с 500 до более чем 1000 голов.

По словам местных жителей, животные массово уничтожают посевы зерновых, овощные грядки и фруктовые сады, лишая людей средств к существованию. В частности, один из жителей окрестностей пожаловался, что скот повредил в его саду более 150 деревьев. Кроме того, жители опасаются за безопасность городской системы водоснабжения и отмечают высокую аварийность, ведь животные регулярно выходят на автомагистраль в направлении Болгарии.

Мэр города Сашко Митовски заявил, что ситуация вышла из-под контроля местных властей, поэтому он официально обратился к правительству Северной Македонии с просьбой объявить в регионе 30-дневное чрезвычайное положение для урегулирования проблемы.

Источник: Associated Press.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали одичавших коров, которые поселились на территории бывшей фермы. Как рассказали представители заповедника, животные свободно передвигаются по его территории, самостоятельно находят пищу и воду, держатся вместе и сами выбирают места для отдыха.

Ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые зафиксировали редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины. Среди них — вьяз и ерш-носарь. Исследования проводились на реках Припять и Уж.

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