«Война не должна распространяться на акваторию Средиземного моря», — предупредила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после того, как 22 ноября украинские дроны атаковали российский корвет у берегов Ливии. Последовательная сторонница Украины подчеркнула, что союзники должны делать все возможное, чтобы и в дальнейшем помогать украинцам защищаться, но в то же время должны гарантировать безопасность собственных границ и граждан.

Дело в том, что Рим имеет тесные связи с Ливией, которая ранее была итальянской колонией, и стабильность в этой стране является чувствительной темой для итальянцев. Таким образом, расширение войны, о котором говорит Мелони, ставит под угрозу позицию ее партии «Братья Италии» в ходе подготовки к выборам 2027 года. В целом поддержка Украины постепенно становится проблемой для итальянского лидера и всё больше противоречит позиции части её собственной политической коалиции.

Как Джорджи Мелони удается балансировать между поддержкой Украины и высокими рейтингами ультраправых в Италии, а также оставаться влиятельной фигурой в международной политике — в материале UA.News.



Высокие рейтинги Мелони: образ «женщины из народа» и «железной леди»



В итальянской политике, где правительства традиционно сменяются чаще, чем времена года, кабинет Мелони стал островком редкой стабильности. Несмотря на давление со стороны партнеров по правой коалиции — в частности, популистской «Лиги» Маттео Сальвини — и приближение избирательного цикла 2027 года, ее партия сохраняет уверенное лидерство. Политологи отмечают, что Мелони удалось удержать личный рейтинг одобрения выше 40%, что является недостижимой роскошью для большинства её коллег в Париже или Берлине.



Фигура Джорджи Мелони идеально резонирует с избирателями партии «Братья Италии». Она родом из рабочего римского района Гарбателла и не скрывает своего простого происхождения, говорит прямолинейно, часто эмоционально. В октябре 2019 года на митинге в Риме она произнесла лозунг, ставший её визитной карточкой: «Я Джорджа, я женщина, я мать, я итальянка, я христианка». Чтобы юридически защититься от создания ИИ-дипфейков, в 2026 году Мелони даже подала заявку на регистрацию своего голоса и этой культовой аудиофразы в качестве торговой марки в Евросоюзе.

Вне митингов она демонстрирует образ трудолюбивой технократки, в совершенстве владеющей цифрами бюджета и деталями международных соглашений, разрушая стереотип о «некомпетентных популистах». Мелони также напрямую общается с гражданами через социальные сети.

В то же время правительство Джорджи Мелони заявляет, что европейские правые, придя к власти, не намерены возрождать политические традиции прошлого. Лидер «Братьев Италии» выступает против свертывания демократии. В частности, она признала, что итальянские женщины впервые смогли проголосовать только после смерти диктатора и идеолога ультраправых Бенито Муссолини — в марте 1946 года.



Дипломатический прагматизм и рассудительность



Во внешней политике Джорджия Мелони действует как хладнокровный реалист. Ее дипломатический талант заключается в умении превращать личную харизму и идеологическую гибкость в реальное влияние. Она с одинаковой легкостью ведет диалог с демократическими и республиканскими администрациями в Вашингтоне, продвигает «План Маттеи» по энергетическому партнерству с Африкой и сдерживает европейских грандов от монополизации ключевых решений. Премьер-министр объясняет, что для Рима главный вопрос заключается не в том, «какие страны занимают место за столом переговоров, а кого они представляют и какую общую позицию отстаивают».

Показательным примером её дипломатической рассудительности и умения «выдержать удар» стал международный скандал, связанный с высказываниями в её адрес президента США. Скандал разгорелся на фоне недовольства Дональда Трампа позицией Джорджи Мелони, которая встала на защиту Папы Римского. Американский лидер критиковал понтифика за его несогласие с иммиграционной политикой США и войной в Иране.



Хотя ранее Мелони поддерживала дружеские отношения с Трампом и была единственной европейской лидером, которую пригласили на его инаугурацию. Он начал словесно «атаковать» и её. В июне 2026 года в интервью итальянскому телеканалу La7 Дональд Трамп рассказал, что Джорджия Мелони якобы «умоляла» его о совместном фото на саммите G7. Мол, таким образом она хотела повысить свой рейтинг в Италии. По словам Трампа, он согласился только потому, что «стало её жалко».

Мелони резко опровергла эти слова, назвав их «полностью выдуманными» и «абсолютной ложью».

«Заявления Дональда Трампа являются полностью выдуманными. Честно говоря, я ошеломлена», — заявила премьер-министр Италии в видеообращении и добавила: «Ни я, ни Италия никогда не умоляем».

Свою солидарность с Мелони выразили итальянские политики и министры. Из-за оскорбительных высказываний Дональда Трампа глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой запланированный визит в США. А министр обороны Гвидо Крозетто назвал слова Трампа «неудачной выходкой».

Позже глава итальянского правительства заявила, что её отношения с Трампом не изменились, нет «никаких взаимных обвинений» и политики понимают позиции друг друга. Хотя Трамп во время одной из встреч в формате G7 заявил, что Мелони всё-таки «бросила» его.



Политический вес в Брюсселе



Когда осенью 2022 года Джорджия Мелони стала первой женщиной во главе правительства Италии, западные обозреватели готовились к буре: лидер партии «Братья Италии», корни которой уходят в постфашистское движение, казалась воплощением евроскептицизма и популизма. Однако за четыре года у власти политик осуществила одну из самых впечатляющих трансформаций в современной европейской политике — превратившись из «нарушительницы спокойствия» в незаменимую фигуру за столом переговоров Евросоюза. Джорджия Мелони, как глава одной из крупнейших в Европарламенте партий «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR), является незаменимым лидером для формирования коалиций и принятия решений.

На европейской арене влияние итальянской лидерши основано на стратегии «реформирования изнутри». Вместо разрушения ЕС Мелони предлагает его переосмысление: меньше бюрократии, защита национальной промышленности и жесткий контроль внешних границ, как, например, ее резонансное соглашение с Албанией о создании центров для мигрантов.

«Наша цель — Европейский Союз, который является амбициозным в крупных стратегических вопросах и сдержанным во всём остальном; Европа, сила которой в конечном итоге зависит от силы её государств-членов», — сказала Мелони, излагая своё видение будущего континента.

Благодаря умению находить общий язык как с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, так и с национал-консерваторами по образцу Виктора Орбана, Мелони стала главным «мостом» между европейским мейнстримом и правым флангом.

В то же время на общеевропейском уровне Джорджия Мелони жестко отстаивает финансовые интересы Рима, заявляя в ходе переговоров по семилетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы: «Мы не будем платить больше, чтобы получать меньше».

Украина: непоколебимая поддержка с «красными линиями»



Позиция Джорджи Мелони в отношении российской агрессии стала одним из самых больших сюрпризов для скептиков. Вопреки давним симпатиям её союзников — Маттео Сальвини и покойного Сильвио Берлускони — к Кремлю, она заняла бескомпромиссную проукраинскую позицию, предоставляя Киеву системы ПВО SAMP/T и другую военную помощь.

Для Мелони поддержка Украины — это не только вопрос морали, но и фундаментальный интерес безопасности Италии, а также принцип уважения к международному праву.

«Если бы Украина пала, победителями стали бы не те, кто хочет мира, а те, кто верит в право сильного. И война приблизилась бы к нашим домам», — неоднократно подчеркивала итальянская премьер-министр, объясняя избирателям, почему Рим помогает Киеву.



В 2024 году премьер-министр Италии сыграла решающую роль в том, чтобы убедить бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить блокировать поддержку Украины со стороны Евросоюза. По данным западных СМИ, в ответ Мелони предлагала партии Орбана «Фидес» присоединиться к ультраправой политической партии «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) вместе с «Братьями Италии», правой польской «Право и справедливость» и националистической партией «Шведские демократы». Это должно было бы усилить позиции ECR на выборах в Европарламент.

В то же время политика Мелони остаётся прагматичной и учитывает стратегические интересы самой Италии. Когда в конце ноября 2026 года украинские морские дроны атаковали российские суда вблизи ливийского порта Бенгази, Мелони мгновенно обозначила границы дозволенного, опасаясь дестабилизации региона, критически важного для итальянской энергетики и контроля миграции.



«Мы должны быть предельно четкими с нашими украинскими друзьями и с нашими партнерами. Война не должна и не может распространиться на Средиземное море», — заявила она перед саммитом ЕС в Брюсселе. При этом Мелони сразу отвергла попытки радикалов в собственной коалиции использовать этот инцидент для сокращения помощи Киеву, добавив: «Я считаю, что мы должны продолжать делать всё возможное, чтобы помочь Украине защитить себя».

Что касается завершения войны в Украине, Рим выступает за справедливый мир, который не может означать капитуляцию Киева. Мелони последовательно настаивает на том, что любые мирные переговоры должны проходить при участии самой Украины и единой Европы, а надежные гарантии безопасности — единственный способ предотвратить новую агрессию Москвы в будущем.

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