Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, Нидерланды, получил премию Сахарова Европейского Союза за 2026 год. Это высшая награда ЕС в сфере защиты прав человека, сообщает France 24.

Второе международное признание за месяц

Награда стала вторым международным признанием суда в этом месяце. Ее присудили менее чем через две недели после того, как президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против МУС.

Премия имени Андрея Сахарова

Издание также отмечает, что за несколько часов до объявления санкций Нобелевскую премию мира получила бывшая судья МУС Нави Пиллэй. Это решение широко расценили как проявление поддержки суда.

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МУС давно является целью Трампа. Его кампания против суда усилилась после того, как МУС в прошлом году выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны.

Премия названа в честь советского диссидента Андрея Сахарова. Европейский Союз ежегодно присуждает ее с 1988 года лицам и организациям, защищающим права человека и свободы.

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