Молдова предложила Румынии поэтапно возобновить судоходство по реке Прут. Проект призван укрепить транспортные связи между тремя странами, расширить грузоперевозки и способствовать развитию торговли.

Инициатива была представлена на конференции в румынском Яссе. Она предусматривает не только развитие речного транспорта, но и улучшение управления водными ресурсами, а также расширение систем орошения.

На первом этапе планируется провести гидрографические исследования, оценить экономическую целесообразность грузоперевозок и экологическое воздействие. После этого планируется обустроить пилотный судоходный участок в нижнем течении Прута с выходом к порту Джурджулешти в Молдове и румынскому Галацу.

Молдова уже возобновляла судоходство на Пруте в 2012–2013 годах, однако для его стабильной работы необходимы регулярное обслуживание русла и достаточный грузопоток.

Источник: NewsMaker

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