С осени 2027 года Молдова будет закупать газ с нового месторождения в Чёрном море

Молдова планирует с осени 2027 года начать закупку природного газа, который будет добываться в Чёрном море в рамках румынского проекта Neptun Deep. Ожидается, что благодаря географической близости поставки обойдутся дешевле.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Василе Тофан во время пресс-конференции с румынским коллегой Лукой Никулеску в Кишиневе, сообщает NewsMaker.

По словам Тофана, запуск проекта «Neptun Deep» запланирован на лето 2027 года. Соответственно, поставки газа в Молдову могут начаться осенью, с началом нового газового года.

Глава молдавского правительства отметил, что часть газа, который будут добывать в Чёрном море, уже зарезервирована для потребления в Молдове. В то же время он не уточнил, о каком именно объёме идёт речь.

Тофан подчеркнул, что сотрудничество с Румынией должно быть выгодным для обеих стран. В частности, меньшее расстояние транспортировки позволит сократить соответствующие расходы для молдавских потребителей.

В настоящее время Румыния добывает около 8 млрд кубометров природного газа в год. После запуска «Neptun Deep» объемы добычи страны, по словам премьера Молдовы, могут удвоиться. Это укрепит позиции Румынии на европейском энергетическом рынке.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие энергетической инфраструктуры, в частности ускорение строительства линии электропередачи Бельцы — Сучава. Особое внимание было уделено модернизации электроподстанции в Кишиневе, которая должна сыграть важную роль в укреплении энергетической независимости Молдовы.

Сотрудничество с Румынией является одним из направлений интеграции Молдовы в европейское энергетическое пространство и снижения зависимости от внешних поставщиков.

Источник: NewsMaker

Молдова стремится ускорить подписание меморандума о взаимопонимании между операторами энергосистем двух стран — Moldelectrica и «Укрэнерго». Также страна хочет ускорить подготовку к строительству второго контура линии электропередачи «Бельцы — Днестровская ГЭС».

Напомним, Российская Федерация пригрозила Молдове адекватным и жестким ответом на решение Кишинева объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата.

Молдова рассматривает возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию, чтобы снизить риски, связанные с войной в Украине и российскими ударами вблизи молдавской границы.

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