Молдавские фермеры угрожают протестами из-за возможной отмены ограничений на украинское зерно

Молдавская ассоциация «Сила фермеров» сообщила о готовности аграриев провести массовые протесты с привлечением сельхозтехники 29–30 октября, если парламент страны не продлит действие механизма лицензирования импорта украинских зерновых и масличных культур. Срок действия действующих ограничений истекает 31 октября, и отсутствие решения парламента может привести к законодательной паузе.

Представители молдавского агросектора опасаются, что отмена ограничений приведет к массовому наплыву украинской продукции, которую производители вынуждены продавать по заниженным ценам из-за проблем с экспортом через Черное море, что нанесет ущерб местным хозяйствам.

Представители ассоциации «Сила фермеров» заявили: «Любой законодательный вакуум, даже на несколько дней, может нанести серьезный ущерб производителям зерновых и масличных культур в Молдове из-за наплыва дешевой продукции из Украины».

Источник: NewsMaker.

Молдавские аграрии раскритиковали решение правительства предоставить 50-процентную скидку на железнодорожный транзит украинских грузов. Фермеры заявили, что власти не проконсультировались с ними перед принятием решения, и требуют объяснить возможные последствия для местного рынка.

Напомним, что Молдова по просьбе Киева снизила тариф на транзит украинских грузов.

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