В секторе Газа почти 2 миллиона палестинцев нуждаются в помощи с укрытием в преддверии зимы. Имеющиеся запасы и поставки покрывают лишь 17% определенных зимних потребностей, сообщила 9 октября Международная организация по миграции, по данным Anadolu Agency.

Состояние укрытий

В МОМ заявили, что через год после объявления прекращения огня в помощи с укрытием нуждается почти все население Газы. Более половины палаток и самодельных укрытий находятся в плохом состоянии и нуждаются в замене. Часть людей также живет в поврежденных войной зданиях, которым угрожает обрушение.

Партнер МОМ оценил, что более 3 600 зданий нуждаются в сносе, расчистке или эвакуации людей из-за рисков для безопасности.

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Риск затоплений и поставки

Почти 1,8 миллиона человек проживают в местах перемещения. По оценке организации, 56% таких локаций имеют средний или высокий риск затопления, что вызывает опасения относительно новых перемещений во время сильных дождей.

МОМ также сообщила, что около 8 600 наборов для экстренного обустройства укрытия остаются за пределами Газы после того, как, по данным организации, израильские власти отказали в их ввозе. Организация призвала обеспечить немедленный и стабильный доступ для палаток, экстренных наборов, временных жилых модулей и строительных материалов. Она также подчеркнула потребность в оборудовании, топливе и запчастях для расчистки завалов и раннего восстановления.

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