23 ноября Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Эстонии в РФ Марека Юхтеги и выразило ему «решительный протест» в связи с обвинениями Москвы в попытке поджога оборонного предприятия, а также решением эстонского правительства закрыть границу с Россией.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что обвинения со стороны Эстонии якобы «не имеют под собой никакой доказательной базы». Там также утверждают, что закрытие границы «нанесет очередной удар по эстонской экономике и обернется бумерангом как для самого Таллинна, так и для его союзников по ЕС и НАТО».

Кроме того, МИД РФ вновь обвинил Эстонию в том, что она якобы негласно разрешает украинским беспилотникам использовать своё воздушное пространство для атак на территорию России. В ведомстве заявили, что российская сторона якобы неоднократно фиксировала такие случаи.

«Эстонскому дипломату вновь было указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией», — заявили в российском МИД.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.