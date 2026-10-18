Правительство Австралии еще в июле знало, что Австралийское налоговое управление (ATO) рассматривает возможность прекратить прием платежей по кредитным картам. Об этом заявил Assistant Treasurer Даниэль Мулино, сообщает ABC News.

Позиция правительства

По словам Мулино, в июле правительство узнало, что ATO прорабатывает различные варианты и на тот момент отдавало предпочтение отказу от кредитных карт. Он отметил, что правительство сообщило налоговому управлению о необходимости продолжить переговоры с карточными компаниями и предусмотреть переходный период.

В конце сентября ATO решило прекратить прием платежей по кредитным картам с 1 декабря. Малый бизнес проинформировали об этом 30 сентября, за день до публичного объявления, и предоставили двухмесячный льготный период.

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Реакция бизнеса

Решение ATO вызвало негативную реакцию делового сообщества. После этого премьер-министр и казначей Австралии вмешались, чтобы временно покрыть расходы на карточные комиссии. Налоговое управление будет принимать кредитные карты до середины 2027 года.

Мулино объяснил, что бессрочный прием карточных платежей мог бы иметь серьезные бюджетные последствия. ATO ранее заявляло, что не может самостоятельно покрывать около 200 млн долларов расходов, поскольку это означало бы меньшие поступления в бюджет и, соответственно, меньшее финансирование государственных услуг.

Комиссар по налогообложению Роб Хеферен заявил, что ведомство предпочло бы сохранить оплату картами, однако карточные компании не предложили достаточно низких ставок. Решение ATO было связано с изменениями, объявленными Резервным банком Австралии, относительно отмены доплат за карточные платежи с 1 октября. Регулятор оценивал расходы потребителей на такие доплаты примерно в 1,6 млрд долларов в год.

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