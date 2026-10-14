МВФ и Всемирный банк представили 12 советов по борьбе с финансовым кибермошенничеством

Международный валютный фонд (МВФ) и руководство Группы Всемирного банка в среду опубликовали «Бангкокский план» — рамочную программу, содержащую 12 ключевых рекомендаций по противодействию кибермошенничеству в сфере цифровых финансовых услуг.

Документ был разработан в сотрудничестве с Банком Таиланда. Он призван помочь странам предотвращать мошенничество, выявлять такие случаи и противодействовать росту киберугроз в сфере цифровых финансов.

«Поскольку усиление мер контроля за аутентификацией позволило сократить количество несанкционированных мошеннических действий, юрисдикции сталкиваются с стремительным ростом числа санкционированных мошеннических действий, когда жертвы под влиянием социальной инженерии сами инициируют транзакции», — отмечается в документе.

Согласно документу, глобальные данные подтверждают это структурное несоответствие: хотя количество несанкционированных мошенничеств постоянно снижается, мошенничество с использованием программного обеспечения (APP) выросло до беспрецедентного уровня: ежегодные мировые потери превысили $442 млрд, причем мошенничество с использованием программного обеспечения составляет подавляющее большинство. Непропорционально уязвимы азиатские экономики, на долю которых приходится 67 % оценочных мировых потерь от мошенничества в 2024 году, что отражает повсеместное внедрение цифровых технологий в сочетании со все более сложными преступными сетями.

МВФ и ВБ отметили, что цифровые финансы расширили доступ, инновации и эффективность, но также позволили мошенничеству происходить с большей скоростью, масштабом и сложностью. Кибермошенничество всё чаще связано с транснациональной организованной преступностью и считается Интерполом одним из самых опасных преступлений в мире, наряду с торговлей наркотиками и отмыванием денег.

«Доверие является основой любой финансовой системы. По мере расширения цифровых финансов страны должны работать вместе для борьбы с кибермошенничеством и сохранения доверия к технологиям, которые поддерживают рост и инклюзивность», – прокомментировала инициативу директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Бангкокский план построен вокруг пяти столпов: создание стратегической и правовой основы; укрепление механизмов смягчения последствий мошенничества на протяжении всего жизненного цикла; использование существующих систем снижения рисков и обеспечения соблюдения законодательства; расширение внутреннего и трансграничного сотрудничества; содействие защите прав потребителей и их устойчивости.

Признавая, что мошеннические схемы часто задействуют социальные сети, цифровые платформы, электронную коммерцию и телекоммуникационные сети, План действий подчеркивает необходимость четкого распределения ответственности и своевременного сотрудничества между государственным и частным секторами как на национальном, так и на международном уровнях. Он призывает страны адаптировать 12 изложенных в нем положений к своим правовым, институциональным и рыночным условиям.

В то же время в документе констатируется необходимость для политиков найти фундаментальные компромиссы при внедрении мер по сокращению мошенничества: безопасность против удобства, эффективности и инклюзивности; обмен данными против конфиденциальности; экономическая эффективность против справедливости распределения. Что касается последнего, то в Таиланде на 5 % случаев мошенничества приходится 70 % убытков от него.

«Учитывая крайнюю диспропорцию убытков, оптимизация ресурсов правоохранительных органов для возмещения крупных убытков дает наибольшую финансовую отдачу, но оставляет уязвимых мелких жертв без компенсации. Выбор этих неизбежных компромиссов является центральным фактором, поскольку политики внедряют принципы сокращения мошенничества в оперативную практику», — говорится в «Бангкокском плане».

Об этом говорится в документе.

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