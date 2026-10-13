Международный валютный фонд прогнозирует сокращение ВВП Ближнего Востока и Центральной Азии на 0,3% в 2026 году. Это существенное ухудшение по сравнению с апрельской оценкой, которая предполагала рост регионального ВВП на 1,9%, сообщает Al Jazeera.

Наиболее глубокое сокращение ВВП

По оценке МВФ, наибольшее падение ВВП ожидается в Кувейте — на 16,7%. Экономика Ирака может сократиться на 16%, а Катара — на 15,6%. Для Бахрейна фонд прогнозирует спад на 11,3%, для Ирана — на 7,6%.

По данным фонда, Саудовская Аравия частично компенсировала потери энергетического сектора, нарастив экспорт нефти через трубопровод Восток—Запад. В то же время ее ВВП в 2026 году может сократиться на 3,3%. Кыргызстан, согласно прогнозу МВФ, будет иметь самые высокие темпы роста в регионе — 9%.

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Перебои в Ормузском проливе

МВФ связал ухудшение прогноза с длительными перебоями судоходства в Ормузском проливе. В мирное время через эту морскую артерию проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Ближний Восток и Центральная Азия, согласно прогнозу фонда, станут единственным регионом с отрицательным ростом в 2026 году. В то же время ВВП развивающихся стран Азии может вырасти на 5,1%, стран Африки к югу от Сахары — на 4,5%, а Латинской Америки и Карибского бассейна — на 2,3%.

МВФ также ожидает роста мировой экономики на 3,1% против 3% в предыдущем прогнозе. Среди рисков для глобального роста фонд назвал дальнейшую эскалацию конфликтов, пересмотр ожиданий относительно искусственного интеллекта, новые торговые споры и фискальные уязвимости.

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