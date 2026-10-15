Международный валютный фонд призвал правительство Нигерии и другие африканские государства направлять сбережения, полученные в результате отмены субсидий, на социальную защиту бедных и уязвимых групп населения. Об этом во время презентации обновленного регионального экономического прогноза для стран Африки к югу от Сахары в Бангкоке, Таиланд, заявил директор Африканского департамента МВФ Зейн Зейдане, сообщает Premium Times Nigeria.

Адресная поддержка вместо субсидий

Зейдане отметил, что фонд в целом рекомендует правительствам уделять особое внимание социальной защите и поддержке наиболее уязвимых слоев общества. По его словам, субсидии, в частности на энергоносители, преимущественно приносят пользу более состоятельным гражданам и создают дополнительное давление на государственные финансы.

Представитель МВФ подчеркнул необходимость постепенного сворачивания таких субсидий и направления сэкономленных ресурсов людям, которые действительно нуждаются в помощи. Он также указал, что для стран-импортеров нефти субсидирование продуктов влияет на объем расходов на импорт.

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Реформы и экономические прогнозы

Правительство Нигерии ранее провело реформы валютного рынка, отменило систему субсидирования, которую назвало расточительной и коррупционной, а также ввело налоговые реформы. Международные финансовые учреждения и институты развития положительно оценивали влияние этих шагов на государственные финансы, однако в стране звучали жалобы на рост цен на энергию, стоимости жизни и инфляционное давление.

МВФ также заявил, что Нигерия достигла заметного прогресса в снижении инфляции. Фонд посоветовал стране наращивать внутренние доходы вне нефтяного сектора, чтобы создать бюджетное пространство для образования, здравоохранения и инфраструктуры, а также продолжать структурные реформы для частного сектора.

В региональном прогнозе МВФ ожидает роста экономик стран Африки к югу от Сахары на 4,5% в 2026 и 2027 годах. В то же время фонд предупредил о высоких процентных расходах, низких резервах во многих странах и сокращении помощи, которые ограничивают возможности реагировать на новые негативные потрясения.

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