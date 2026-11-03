Министерство внутренних дел Эстонии подготовило проект регулирования, согласно которому в 2027 году иммиграционная квота для квалифицированных иностранных работников может составить до 2569 человек. Как сообщает ERR News, изменения в Закон об иностранцах должны вступить в силу в 2027 году.

Квота при условии экономического роста

Проект предусматривает, что при экономическом росте количество временных видов на жительство увеличится с 0,1% до 0,2% постоянного населения Эстонии. Согласно последнему опубликованному прогнозу Министерства финансов, реальный рост ВВП в этом году составит 2,5%. При таких условиях может быть выдано до 2569 временных видов на жительство.

Если экономика не будет расти, лимит останется на уровне 0,1% постоянного населения. Авторы проекта объясняют изменения необходимостью сократить дефицит квалифицированных кадров, одновременно сохраняя требования к зарплате и ограничения по количеству видов на жительство.

Временный вид на жительство сроком до пяти лет может быть предоставлен, если основной вид деятельности работодателя входит в утвержденный правительством перечень отраслей с нехваткой работников.

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Отрасли с нехваткой работников

В перечень включены производство электронного и электрического оборудования, транспортных средств, машин и оборудования, химической и фармацевтической продукции, бумажных изделий, строительных материалов, текстиля, металлических изделий, резины и пластмасс. Также в него входят транспорт и складское хозяйство, деревообработка, а также ремонт и установка машин и оборудования.

Перечень сформировали по трем критериям: прогнозу спроса на рабочую силу OSKA, доле экспорта в выручке отрасли и средней годовой валовой зарплате. Энергетический сектор не включили из-за повышенных рисков для безопасности, хотя он имеет стратегическое значение. Дефицит также есть среди IT-специалистов, однако они уже освобождены от действия квоты.

Министр внутренних дел Игор Таро направил проект на согласование другим министерствам и заинтересованным сторонам. Замечания к документу будут принимать до 13 ноября.

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