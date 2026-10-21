Министерство иностранных дел Франции раскритиковало министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за сгенерированного искусственным интеллектом видео, в котором жителей Газы якобы магическим образом переносят в Париж. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Реакция французского МИД

Аккаунт French Response французского внешнеполитического ведомства в соцсети X заявил, что даже магия не может отменить запрет Бен-Гвиру на въезд во Францию. В публикации также иронично упомянули волшебную лампу и желание, потраченное на израильского министра.

Бен-Гвир, возглавляющий ультраправую партию «Еврейская сила», 20 октября опубликовал предвыборное видео в преддверии парламентских выборов в Израиле, назначенных на 27 октября. В ролике он восхвалял разрушения в Секторе Газа и насмехался над палестинцами, которые остаются там.

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Содержание предвыборного ролика

ИИ-видео показывает видение Газы в 2030 году: анклав изображен как город без жителей с разрушенными школами, инфраструктурой и портом. После кадра с ослом в ролике появляется сообщение партии о том, что оставаться в Газе может только осел. По данным агентства, это является насмешкой над палестинцами, которые остаются в анклаве.

Бен-Гвир неоднократно требовал оккупировать Газу, переместить ее палестинское население и создать там израильские поселения. Арабские партии ранее обвиняли его в использовании мер и нарушений в отношении палестинцев для мобилизации сторонников и запугивания арабских избирателей.

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