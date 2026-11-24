Старейший музей современной Греции, построенный на Афинском Акрополе в 1874 году, вновь открылся для посетителей в понедельник, 23 ноября, после 19 лет закрытия и семилетней высокотехнологичной реконструкции.

Как сообщила министр культуры Греции Лина Мендони, обновление здания, которое закрыли для публики ещё в 2007 году перед переносом главных экспонатов в новый Музей Акрополя у подножия холма, обошлось в 6,2 млн евро за счет бюджета и частных пожертвований, что позволило вернуть историческому зданию его первоначальное музейное назначение вместо офисов и складов.

В обновленном пространстве будут представлены древние артефакты, которые ранее никогда не демонстрировались широкой публике, цифровые экспозиции, посвящённые 2500-летней истории памятников Акрополя, и смотровую галерею, где посетители смогут наблюдать за работой реставраторов Министерства культуры. Во время церемонии открытия премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал это событие важной вехой в деле сохранения культурного наследия и в очередной раз призвал Великобританию вернуть скульптуры Парфенона из Британского музея, подчеркнув, что Афины не согласятся на их возвращение в формате займа или признания иностранной собственности.

Источник: публикация издания The Independent.

В Греции разгорелся громкий скандал вокруг рекламной кампании Adidas, устроившей дрон-шоу возле Афинского акрополя.

В Греции премьер-министр Кириакос Мицотакис отверг предложенный Британским музеем формат соглашения относительно мраморов Парфенона. Мицотакис заявил, что Афины не признают права собственности музея на скульптуры и не согласятся на схему, по которой Греция должна была бы брать в аренду части собственного памятника.

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