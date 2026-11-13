В США на Аляске спустя более недели после дня голосования победители до сих пор не определены в 24 гонках за федеральные и штатные должности. Как сообщает The Hill, по состоянию на момент публикации по штату поступили данные примерно о 84% ожидаемых голосов.

Без объявленного результата оставались выборы в Сенат США, Палату представителей США и на должность губернатора, а также четыре гонки в сенат штата и 17 — в палату представителей штата.

Гонка в Сенат и должность губернатора

На выборах в Сенат демократка Мэри Пелтола опережала сенатора-республиканца Дэна Салливана более чем на два процентных пункта. Ни один кандидат не набрал большинства голосов, поэтому итог гонки, вероятно, должен был определиться по системе рейтингового голосования. Пелтола имела более 49% голосов.

В губернаторской гонке демократ Джонатан Крайсс-Томкинс получал чуть более 50% голосов. Трое кандидатов-республиканцев разделили между собой остальные голоса, при этом ни один из них не имел более 30%. CNN объявила Крайсс-Томкинса победителем, однако Decision Desk HQ на тот момент еще не определила результат этих выборов.

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Как работает рейтинговое голосование

На Аляске кандидату необходимо получить большинство голосов. Избиратели ранжируют кандидатов в бюллетене по приоритетности; если никто не преодолевает отметку в 50%, кандидат с наименьшей поддержкой выбывает, а следующие предпочтения его избирателей перераспределяются между другими участниками. Эту процедуру повторяют до определения кандидата с большинством.

На выборах в Палату представителей США действующий конгрессмен-республиканец Ник Бегич III имел 48,6% голосов и опережал независимого соперника более чем на семь процентных пунктов. Кандидат от Демократической партии получил 7,5%. Согласно прогнозу Decision Desk HQ, в этой гонке также должен был состояться мгновенный перерасчет по системе рейтингового голосования, поскольку оставшихся голосов не должно было хватить Бегичу для получения большинства.

По данным The Hill, табуляция голосов по рейтинговой системе должна была начаться в следующую среду после завершения подсчета всех бюллетеней. На Аляске бюллетени от избирателей за рубежом могут поступать в течение 15 дней после выборов.

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