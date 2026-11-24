В городе Барроу на Аляске 18 ноября местные жители увидели последние солнечные лучи в этом году. С тех пор там началась полярная ночь, которая продлится около 65 суток. В этот период солнце не будет подниматься над горизонтом, а город будет пребывать в сумерках и темноте. Вновь увидеть солнечный свет жители Барроу смогут 23 января 2027 года.

Когда начинается полярная ночь на Аляске?



Полярная ночь — это природное явление, характерное для территорий, расположенных в пределах Полярного круга. И если для жителей большей части мира смена дня и ночи кажется само собой разумеющейся, то в самых северных уголках планеты зимой солнце может не появляться не только днями, но и целыми месяцами.

Барроу — самый северный город в США, расположенный на побережье Северного Ледовитого океана. Именно из-за особенностей своего расположения жители города каждый год переживают период полярной ночи, и для них это уже давно привычная часть годового цикла.



Повседневная жизнь здесь постепенно приспособилась к тому, что света нет в течение длительных периодов.



Полярная ночь — это следствие того, что земная ось наклонена примерно на 23,5 градуса относительно плоскости движения Земли вокруг Солнца. И поэтому зимой один из полюсов «отворачивается» от него. Земля продолжает двигаться по своей орбите, и территории в пределах Полярного круга остаются без солнечного света в определённое время года.



Продолжительность полярной ночи очень сильно зависит от географической широты — чем ближе населенный пункт к самому полюсу, тем дольше он будет без солнца. А вот на самих полюсах ночь может длиться примерно полгода.



Однако во многих городах даже во время полярной ночи темнота не длится круглосуточно: в некоторых местах наступает так называемый «синий час» — это особый период сумерек, когда небо становится едва голубым и пробивается немного солнечного света.



Об этом пишет Večernji list.



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