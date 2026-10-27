В Никосии на Кипре Фатму Унал, давнюю близкую знакомую главы правительства турок-киприотов Унала Устела, приговорили к пяти годам лишения свободы. Ее признали виновной по 16 эпизодам подделки документов и других связанных с этим преступлений, сообщает Cyprus Mail.

Университетский диплом

По данным издания, приговор связан с мошенническим получением Унал диплома Кипрского университета медицинских и социальных наук в Морфу. Исполняющий обязанности директора университета Мехмет Алтунташ во время процесса объяснил последовательность изменений в базе данных учреждения.

По его словам, Унал впервые зарегистрировали в онлайн-системе университета 9 сентября 2021 года. На следующий день дату ее официального зачисления изменили на весенний семестр того же года, после чего ее внесли на два курса этого семестра и выставили проходные оценки.

Следующее вмешательство в базу данных, по словам Алтунташа, произошло 28 октября 2021 года: Унал самостоятельно выбрала четыре курса осеннего семестра. Позднее, 22 сентября 2022 года, ее профиль изменили так, чтобы он свидетельствовал о прохождении всех необходимых дисциплин и выполнении других условий для выпуска.

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Реакция на приговор

В базе данных датой завершения обучения было указано 15 июня 2022 года — более чем за три месяца до регистрации Унал на большинство курсов. Алтунташ сообщил, что после этого обратился в полицию.

Оглашение приговора состоялось в переполненном зале суда, а родственники Унал эмоционально отреагировали на решение. Несколько очевидцев заявили, что бутылку с водой бросили в сторону головы главного редактора газеты Ozgur Gazete Пинар Барут. Она возглавила группу журналистов и юристов, которая обратилась в полицию с жалобой на насилие в здании суда.

Во время слушаний также неоднократно упоминали Зию Озтюрклера. В марте полиция начала расследование утверждений о том, что он якобы заставлял сотрудников университета выдавать дипломы его политическим союзникам при ложных обстоятельствах.

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