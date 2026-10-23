Компании CyproFruta и Cyprus Farming Ltd подали в окружной суд Никосии иск против PepsiCo и других ответчиков, требуя в общей сложности €144 млн по делу о фабрике в Фамагусте на севере Кипра. Истцы утверждают, что предприятие и земельный участок использовались без их разрешения с 1981 года.

Иск против 12 ответчиков

Как сообщает Cyprus Mail со ссылкой на газету Politis, иск был подан несколько дней назад. Владельцы CyproFruta и Cyprus Farming Ltd владели фабрикой, расположенной в Фамагусте.

Среди 12 ответчиков названы PepsiCo со штаб-квартирой в Нью-Йорке, ее подразделение в Стамбуле, а также руководители Ektam Kıbrıs и связанных компаний. Истцы требуют €135 млн компенсации за потерю возможности использования предприятия и упущенную выгоду, а также €9 млн арендной платы.

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Производство напитков

По данным издания, Ektam Kıbrıs Ltd с 1981 года использует фабрику и земельный участок для производства напитков под брендами Pepsi, Pepsi Max, 7UP и Mirinda. Компания была основана в 1981 году и является эксклюзивным ботлером и дистрибьютором продукции PepsiCo International на севере острова.

Заявленная сумма охватывает период с 1981 года по 30 сентября 2026 года. В феврале 2026 года истцы через адвокатов направили 12 компаниям и лицам требование прекратить использование фабрики. По информации Politis, оно было проигнорировано, после чего был подан иск. Среди названных в деле лиц и компаний — Semsi Kazim Erkman, Sibel Erkman, Eda Erkman, Gungor Sipahioglu и Infima Holding, ранее известная как Tamek Holding AS.

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