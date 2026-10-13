На Кипре внесли законопроект об изменении критериев назначения пособий на детей. Благодаря смягчению критериев оценки доходов право на выплаты могут получить еще около 2 тысяч семей, воспитывающих 2,8 тысячи детей, сообщает Cyprus Mail.

Изменение критериев дохода

Заместитель министра социального обеспечения Тина Павлу заявила, что предлагаемые изменения предусматривают повышение пособий на детей на 5–10%. Размер выплаты будет зависеть от категории, к которой отнесена семья.

Ключевое изменение касается критериев дохода семьи. Ранее даже незначительное увеличение доходов могло привести к полному прекращению выплаты. Предлагаемые изменения должны отменить такую практику.

По словам Павлу, совокупные расходы правительства на реализацию инициативы составят 12,5 миллиона евро. Она также отметила, что законопроект направлен на поддержку семей с детьми, а не является отдельной мерой по преодолению низкой рождаемости.

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Павлу сказала, что исследования, проведенные в ЕС, не подтвердили влияния политики выплат на демографические показатели. Она добавила, что в Канаде и Норвегии среди факторов, которые могут способствовать повышению рождаемости, называли бесплатное образование и консультирование родителей.

Критика со стороны оппозиции

Депутат от партии АКЕЛ Йоргос Кукумас назвал предложения правительства недостаточно действенными. По его мнению, даже повышение на 10% для малообеспеченных семей не покроет и половины роста цен на товары первой необходимости за последние несколько лет.

Кукумас также заявил, что Кипр тратит на поддержку семей и детей менее 1% ВВП, что, по его словам, составляет менее половины среднего показателя ЕС. Он добавил, что изменения не охватят тысячи семей с одним ребенком и не соответствуют предвыборным обещаниям Никоса Христодулидиса.

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