Во время матча Лиги наций между сборными Румынии и Польши в Бухаресте петарда, брошенная болельщиками, упала в зоне для фотокорреспондентов. До этого в секторе наиболее активных румынских фанатов за одними из ворот зажгли файеры, сообщает Interia Sport.

Свист во время разминки

Польских футболистов освистали еще во время выхода на разминку. Хозяева также отвечали свистом, когда польские болельщики дважды исполнили песню в поддержку своей команды. На матч прибыла многочисленная группа фанатов из Польши.

После падения петарды ситуация на стадионе быстро успокоилась. В последующие минуты румынские болельщики, по данным издания, ограничивались поддержкой своей сборной и реакциями на ход игры.

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Продано более 40 тысяч билетов

За несколько дней до матча было продано более 40 тысяч билетов. Журналист румынского портала GSP.RO Андрей Крайцою отмечал, что это был последний домашний матч Румынии в этом году, а национальная сборная сохраняет значительную поддержку даже в сложные периоды.

Предыдущая встреча команд в Варшаве, состоявшаяся чуть более месяца назад, завершилась победой Польши со счетом 6:0. В том матче сборная Румынии большую часть игры провела в меньшинстве.

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