На Маврикии во вторник временно закрыли школы в отдельных районах после ночных беспорядков, начавшихся из-за ранения молодой женщины полицейским. Об этом сообщает TimesLIVE.

Ранение женщины

По данным местных СМИ, сержанту полиции предварительно предъявили обвинение в связи со стрельбой в 27-летнюю Элоди Томас. Обстоятельства, предшествовавшие инциденту, не уточняются.

Томас получила ранение в пятницу вечером, когда возвращалась с работы в фургоне в жилом районе к югу от столицы. Министр здравоохранения Анил Бачу заявил, что женщине успешно провели операцию по извлечению пули.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протесты и работа учреждений

В понедельник вечером протестующие жгли шины и перекрывали дороги в нескольких частях страны, после чего туда направили полицию. Правоохранители не комментировали саму стрельбу, однако сообщили о расследовании.

Канцелярия премьер-министра заявила, что ситуация нормализовалась, а все службы государственного сектора будут работать в обычном режиме. Министерство образования не назвало дату возобновления занятий в закрытых школах и пообещало предоставить обновлённую информацию позже. Общественные беспорядки на острове в Индийском океане случаются редко.

Читай нас в