В Австралии, на субантарктическом острове Маккуори, в образцах, взятых у южного морского слона и водорослевой чайки, обнаружили птичий грипп H5. Остров расположен в Южном океане примерно в 1 500 километрах к юго-востоку от Хобарта, сообщает ABC News.

Результаты тестирования

Образцы вернули с острова вместе с его персоналом и затем протестировали. Министр окружающей среды и изменения климата Тасмании Гай Барнетт заявил, что это первый зарегистрированный случай выявления вируса у морского млекопитающего в штате.

Федеральный министр сельского хозяйства Джули Коллинз сообщила парламенту, что образцы еще от трех видов — поморников, гигантских буревестников и пингвинов — дали отрицательный результат. По ее словам, признаков массовой гибели животных на острове пока не выявили. Образцы морского слона и чайки также должны дополнительно исследовать в лаборатории CSIRO.

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Опасения за дикую природу

Маккуори — объект Всемирного наследия, где обитают до 4 миллионов морских птиц и около 100 тысяч тюленей. В августе ABC сообщало, что Австралийский антарктический отдел планировал вывезти персонал с острова из-за психологического риска, связанного с возможным наблюдением массовой гибели животных.

Власти Тасмании призвали общественность сообщать о больных или мертвых птицах и избегать контакта с ними.

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