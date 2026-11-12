В Прикарпатье у мужчины, разыскиваемого за убийство, обнаружили партию психотропных веществ на сумму 11 млн грн

Правоохранители задержали в Бурштине Ивано-Франковской области 21-летнего жителя Житомирской области, который скрывался от суда по делу об убийстве иностранца и, по версии следствия, организовал хранение психотропных веществ в особо крупных размерах для дальнейшего сбыта.

Во время обыска в арендованной квартире 7 ноября 2026 года силовики изъяли почти 11 тысяч таблеток MDMA общим весом более 1,1 кг стоимостью около 9 млн грн. Еще 4 кг амфетамина ориентировочной стоимостью 2 млн грн обнаружили в тайнике на окраине города. По данным следствия, фигурант планировал сбывать запрещенные вещества через почтовую службу. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а 9 ноября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Кроме того, задержанный является обвиняемым в убийстве 66-летнего гражданина Франции, совершенном в сентябре 2023 года в Житомирской области из-за конфликта вокруг невыплаченного вознаграждения, когда иностранцу нанесли более десяти ножевых ударов. С июля 2026 года фигурант перестал появляться на заседаниях Малинского районного суда Житомирской области, в связи с чем 20 октября его объявили в розыск.

Источник: Офис генерального прокурора.

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