В середине августа у восточного побережья Тайваня было зафиксировано китайское рыболовное судно Minfudingyu 07902, которое в отчете компании Apex Aviation назвали судном, также выполняющим функции китайской морской милиции. Это первый известный случай появления такого судна в этом районе, сообщает Taipei Times.

По данным Apex Aviation, Minfudingyu 07902 действовал вместе с катером Береговой охраны Китая 2502 и исследовательским судном Xiang Yang Hong 03. Разведывательный самолет компании обнаружил группу судов более чем в 30 морских милях, или 55,6 километра, от уезда Хуалянь. Суда были рассредоточены в радиусе около 10 морских миль.

Усиление активности у побережья

С июня Китай регулярно проводит патрулирование судов береговой охраны у восточного побережья Тайваня. Двое высокопоставленных тайваньских чиновников, знакомых с ситуацией, заявили, что три судна действовали в районе, который китайские суда обычно не используют. По словам одного из них, эти суда были определены для усиленного мониторинга.

Один из чиновников сообщил, что тайваньские власти отслеживали рыболовное судно как часть флота морской милиции Народно-освободительной армии Китая. По его словам, оно действовало в координации с учениями китайской береговой охраны, которые чиновник охарактеризовал как морское преследование. Он также сказал, что назначение таких судов заключается в фактическом преследовании.

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Оценка Минобороны Тайваня

Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что Китай использует правоохранительную и научно-исследовательскую деятельность в качестве прикрытия для преследования. По оценке ведомства, Пекин стремится расширить район операций в неконфликтных условиях и создать впечатление фактической юрисдикции.

В министерстве также отметили, что такие действия подрывают международный порядок и ставят под сомнение морские права Тайваня. Военные отслеживают активность Китая с помощью средств разведки в координации с другими ведомствами, в частности с Администрацией береговой охраны.

Директор по вопросам обороны и безопасности Apex Aviation Хонор Хунг заявил, что китайские военные корабли, суда береговой охраны, исследовательские и некоторые гражданские суда действуют во взаимосвязанном формате, создавая давление в водах вокруг Тайваня. В то же время он подчеркнул, что одного наблюдения недостаточно, чтобы установить миссии судов или подтвердить координацию между ними.

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