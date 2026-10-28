На фоне российских атак ООН рассматривает экстренный призыв о помощи для Киева

Организация Объединенных Наций рассматривает возможность объявить экстренный призыв о помощи (Flash Appeal) для Киева. Средства должны покрыть дополнительные потребности города, возникшие в результате российских атак на критически важную инфраструктуру.

«На мой взгляд, Киев как столица имеет особое значение. Возможно, для покрытия дополнительных специфических потребностей города нам придется объявить так называемый экстренный призыв о помощи (Flash Appeal)», — сказал Шмале.

Он подчеркнул, что Россия не только разрушает энергетическую и другую инфраструктуру, но и ведет экономическую войну против Украины: российские войска атакуют склады и сети супермаркетов, а также блокируют экспорт зерна.

По словам Шмале, преодоление последствий разрушения инфраструктуры и экономических атак выходит за пределы возможностей гуманитарных организаций и ООН.

«Поэтому очень важно согласовать с государствами-членами и международными финансовыми учреждениями механизмы дальнейшей бюджетной поддержки. Это необходимо для того, чтобы критически важные государственные службы могли и в дальнейшем работать, а экономика — функционировать», — подчеркнул координатор системы ООН в Украине.

Flash Appeal (экстренный или чрезвычайный призыв) — это официальный план гуманитарного реагирования и запрос на срочное финансирование, который международные организации (обычно под эгидой ООН) публикуют после начала масштабного кризиса. Его цель — максимально быстро собрать средства у доноров (правительств других стран, фондов, бизнеса) для оказания жизненно необходимой помощи пострадавшему населению.

Об этом заявил координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале на мероприятии, посвященном реагированию ООН на кризис, вызванный агрессивной войной России против Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

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