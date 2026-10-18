На военной базе в Канаде разразился крупный пожар, есть погибшие — Reuters

На военной базе «Вейнрайт» в Канаде произошло чрезвычайное происшествие, которое привело к гибели и травмированию людей. Вечером в субботу, 17 октября, на объекте в провинции Альберта продолжал бушевать крупный пожар. Об инциденте сообщил министр обороны Канады Дэвид Макгинти. Он рассказал о трагедии журналистам в Оттаве, но не стал уточнять, сколько человек погибло и сколько получило ранения. «Мне прискорбно сообщать, что в результате инцидента на базе канадских вооруженных сил «Вейнрайт» есть как погибшие, так и раненые», — заявил Макгинти.

Причины происшествия пока неизвестны. Министр также не сообщил, при каких обстоятельствах произошёл пожар и что именно привело к трагическим последствиям. По словам Макгинти, по состоянию на вечер субботы огонь на территории базы ещё не удалось полностью потушить. Он отметил, что не припомнит подобного случая за последнее время. «Я не припомню подобного случая за последнее время», — сказал глава канадского оборонного ведомства.

Инцидент расследуют военные и полиция

Обстоятельства происшествия выясняют канадские военные совместно с Королевской канадской конной полицией. Следователи должны установить, что стало причиной инцидента и как развивались события на базе.

Премьер-министр Канады Марк Карни также отреагировал на ситуацию. В посте в социальных сетях он сообщил, что федеральное правительство координирует действия с властями провинции Альберта и местными органами. По словам Карни, правительство «тесно сотрудничает с правительством провинции Альберта и местными органами власти».

Огонь перекинулся за пределы базы

Пожар не ограничился территорией военного объекта. По сообщению муниципалитета, огонь перекинулся через ограждение базы на соседнюю территорию. При этом местные власти не объявляли эвакуацию. База «Вейнрайт» расположена в восточно-центральной части провинции Альберта, примерно в 210 километрах к востоку от Эдмонтона. На ней размещаются канадские военнослужащие и гражданские сотрудники.

По данным переписи населения Канады за 2021 год, на базе находились 1 310 военнослужащих и гражданских сотрудников. Рядом расположен город Вейнрайт, в котором проживает около 6 600 человек. На данный момент канадские власти не обнародовали полную информацию о количестве погибших и раненых. Причины пожара и все обстоятельства инцидента должны быть установлены в ходе расследования. Об этом в субботу, 17 октября, заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти, сообщает Reuters.