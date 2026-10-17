17 октября в палестинском городе Тайбех на оккупированном Западном берегу Иордана напали на дипломатическую делегацию с участием представителей Франции, Бельгии и Польши. По данным Anadolu Agency, инцидент произошел после официальной церемонии по случаю подписания соглашения о побратимстве между Тайбехом и французским городом Сен-Пьер.

Участники церемонии

Мэр Тайбеха Сулейман Хуриех сообщил агентству, что в церемонии участвовали французский и бельгийский консулы, представитель Польши, имя которого не раскрывается, а также мэр Сен-Пьера Кристиан Равен.

Нападение произошло в западной части города и было направлено против делегации и палестинцев, собиравших оливки. По словам Хуриеха, несколько жителей Тайбеха получили травмы, а в автомобиле бельгийской делегации разбили окно.

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Сообщения израильских СМИ

Израильское армейское радио со ссылкой на очевидцев и видеозаписи сообщило, что во время нападения в один из дипломатических автомобилей бросали камни. На видео видно человека, лежащего на земле возле дипломатического автомобиля; радио идентифицировало его как французского политика и мэра Онуа-ле-Валансьенна Бернара Будо.

Телеканал Channel 12 со ссылкой на израильских военных сообщил, что инцидент проверяется и что сразу после него никого не задержали. Хуриех назвал нападение грубым нарушением дипломатической и гуманитарной деятельности и связал его с ограничениями для палестинцев во время сбора оливок.

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