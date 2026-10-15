В Сингапуре утром 15 октября зафиксировали повышенный уровень мелкодисперсной пыли PM2.5 во всех пяти регионах страны. На западе Сингапура 24-часовой индекс стандартов загрязнителей воздуха PSI в 08:00 составил 207, что соответствует категории «очень нездоровый».

Показатели PM2.5 выросли во всех регионах

Почасовые значения PM2.5 утром колебались от 60 до 99 и во всех регионах находились в повышенном диапазоне. В других частях страны 24-часовой PSI был на нездоровом уровне. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Накануне, 14 октября, почасовой показатель PM2.5 на западе Сингапура достиг 288 в 15:00. По данным издания, это был самый высокий уровень с 2015 года.

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Дым поступает из Калимантана

Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура сообщило, что густой дым от пожаров в Калимантане перемещался к стране под влиянием юго-восточных ветров. Агентство ожидало, что дымка продолжит поступать в Сингапур ночью и в течение 15 октября. В то же время в стране и части соседних территорий прогнозировали осадки, а на юге Суматры и в Калимантане должны были сохраняться сухие условия.

Агентство прогнозировало, что 24-часовой PSI в Сингапуре будет находиться в нездоровом или очень нездоровом диапазоне. Из-за достижения PM2.5 очень высокого уровня и возможного перехода PSI в очень нездоровую категорию власти начали поэтапно предоставлять респираторы N95 в общественных клубах и через автоматы в отдельных транспортных узлах, офисах социальных служб и объектах Народной ассоциации. Маски могут быть доступны не во всех пунктах сразу, однако запасы на складах розничных сетей и в государственных резервах, по данным агентства, достаточны.

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