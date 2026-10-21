В Житомирской области из-за российских обстрелов приостановило работу предприятие «Кромберг энд Шуберт Житомир», функционирующее при участии немецких инвестиций.

«К сожалению, одно из крупнейших бюджетобразующих предприятий области «Кромберг энд Шуберт Житомир» прекратило работу. Для Житомирской области это действительно серьезный удар: под угрозой судьба 3600 работников, а также миллионы гривен налогов, которые поступали в бюджеты разных уровней», — сообщил чиновник.

По его словам, сейчас руководство завода совместно с владельцами разрабатывает решение, чтобы обеспечить людей работой. Часть работников, вероятно, уедет за границу, а остальные будут работать в других городах.

Бунечко добавил, что власти области пообещали максимальное содействие и любую помощь в рамках действующего законодательства в случае, если будет принято решение о возобновлении работы предприятия.

Завод специализировался на производстве электрических бортовых кабельных систем для автомобилей мирового класса.

В августе предприятие с немецкими инвестициями «Кромберг энд Шуберт Житомир» заявило о приостановке работы вследствие российского обстрела.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

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