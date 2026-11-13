Самую богатую женщину в России хотят включить в новый санкционный список ЕС

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против самой богатой женщины России и основательницы Wildberries Татьяны Ким.

В проекте санкционного списка говорится, что маркетплейс якобы помогает снабжать российскую армию и продает товары военного и двойного назначения. Среди оснований также указано партнерство компании с подпадающим под санкции банком ВТБ.

Ограничения планируют утвердить 16 ноября в Брюсселе. По оценке Forbes, состояние Ким за год сократилось с 7 до 5 млрд долларов.

В список также предлагают включить владельца доли в «Яндексе» Александра Чачаву, бизнесмена Руслана Байсарова и сына председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко — Сергея.

Источник: Радио Свобода

Великобритания стала первой страной, которая распространила санкционные ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих компаний России. В новый пакет, о котором Лондон объявил в четверг на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине, вошла компания «Славнефть», проект «Восток Ойл» компании «Роснефть», крупные угольные предприятия, а также суда так называемого «теневого флота», транспортирующие российскую нефть и сжиженный природный газ.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает очередной пакет санкций против России, принятие которого планируется в ноябре 2026 года после согласования со всеми странами-членами блока. Среди субъектов, которые попадут под ограничения, преобладают российские региональные банки и нефтеперерабатывающие заводы, а также иностранные компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствуют обходу предыдущих барьеров. Параллельно ЕС планирует существенно расширить экспортные ограничения в отношении российских предприятий.

Окончательное утверждение пакета мер состоится на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября, а ограничения также коснутся компаний, способствующих деятельности теневого флота.

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