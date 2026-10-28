Крупнейшая сеть книжных магазинов России уничтожила книги на сумму 100 млн рублей из-за новых законов

Российская сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» изъяла из продажи и уничтожила книги на сумму 100 млн рублей из-за несоответствия новым законодательным требованиям. Компания также потратила десятки миллионов рублей на маркировку изданий, в которых упоминаются наркотики.

Об этом сообщил руководитель сети Александр Брычкин.

Книги уничтожают с помощью промышленного шредера

По словам Бричкина, изъятые из продажи издания нельзя просто выбросить на свалку, поскольку они классифицируются как токсичные отходы. Поэтому книги утилизируют за счет компании, в частности уничтожают с помощью промышленного шредера под видеозапись.

Глава сети заявил, что решение об изъятии книг может быть принято внезапно — после экспертизы, выявляющей в произведениях пропаганду ЛГБТ. По его словам, процедура такой проверки не предусматривает надлежащего предупреждения продавцов, из-за чего они не успевают выполнить законодательные требования до начала привлечения к ответственности.

Бричкин призвал изменить порядок проведения экспертиз: заранее уведомлять об их начале и ввести сертификацию экспертов.

На маркировку книг потратили десятки миллионов рублей

Отдельные расходы связаны с законом о запрете пропаганды наркотиков. Согласно требованиям, книги с упоминаниями о наркотиках можно продавать только в упаковке с маркировкой «18+».

Российский книжный союз каждый понедельник обновляет перечень изданий, подпадающих под эти требования. После этого книжные магазины должны самостоятельно упаковывать книги и наносить соответствующую маркировку.

По словам Бричкина, сеть уже промаркировала 2 млн книг, потратив на это десятки миллионов рублей.

Ранее руководитель издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщал, что компании группы провели около 20 тыс. внутренних экспертиз. В частности, проверке на наличие пропаганды наркотиков подвергли все книги, опубликованные за предыдущие 20 лет.

Контроль над книжным рынком в России усилился

Усиление контроля над книжным рынком произошло после начала полномасштабной войны России против Украины. В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал «экстремистским» так называемое «международное движение ЛГБТ», после чего давление на издателей и продавцов литературы усилилось. Российские власти также ввели запрет на пропаганду наркотиков.

В результате новых ограничений часть книг фактически оказалась под запретом, а издательства и книжные магазины начали сталкиваться с административным и уголовным преследованием.

Напомним, в России готовятся ограничения на зарубежный интернет-трафик для граждан.

С 27 по 29 октября российские власти ограничат доступ к мобильному интернету в пределах Третьего транспортного кольца в Москве. В Министерстве цифрового развития РФ такие меры объяснили обеспечением безопасности во время проведения «Форума стран-экспортеров газа» (ФСЭГ) и саммита «Россия — Африка», на котором будет присутствовать Путин.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета. Отключение совпало с прибытием Путина в Петербург, где он должен встретиться с правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом и провести рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти.

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