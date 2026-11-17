Один из крупнейших российских зернотрейдеров — «Деметра-холдинг» — приступил к массовому сокращению сотрудников после остановки работы черноморских терминалов, пострадавших от атак украинских беспилотников. Численность персонала компании может сократиться вдвое.

По их данным, сокращения коснулись не только рядовых сотрудников, но и топ-менеджмента. В «Деметра-холдинге» подтвердили оптимизацию штата, объяснив её необходимостью повысить эффективность работы подразделений.

В то же время в компании заверили, что трудовые коллективы портовых комплексов сохранят. По данным системы СПАРК, среднеучетная численность работников 26 компаний группы составляет 2851 человек.

Летом беспилотники атаковали предприятия «Деметра-холдинга». 30 июля после удара дронов остановился зерновой терминальный комплекс «Тамань», а 12 августа прекратил работу Новороссийский зерновой терминал.

В тот же день был поврежден Новороссийский комбинат хлебопродуктов. В конце августа предприятие оценивало сроки восстановления в диапазоне от одного до четырёх месяцев.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов считает, что из-за простоя портовых мощностей компания вынуждена сокращать расходы.

По его словам, если ограничения в работе черноморских портов сохранятся, к сокращению персонала могут прибегнуть и другие крупные российские зернотрейдеры.

Об этом сообщают два источника в компании.

В октябре российские порты Черного и Азовского морей фактически прекратили контейнерные перевозки: за месяц туда не прибыл ни один контейнерный груз. Причиной стали атаки украинских беспилотников на суда и риски для морских перевозчиков, сообщают российские источники.

В то же время Россия не соглашается на промежуточную договоренность с Украиной по Черному морю без заключения постоянного мирного соглашения. Турция тем временем готовит предложения для достижения договоренностей и обсуждает их с украинской и российской сторонами.

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