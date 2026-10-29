В федеральном суде Денвера, США, 47-летний гражданин Египта Мохамед Сабри Солиман признал вину по девяти эпизодам преступлений на почве ненависти и трём обвинениям, связанным со взрывчатыми веществами. Дело касается нападения с бутылками с зажигательной смесью на акцию в поддержку Израиля в городе Боулдер, штат Колорадо, сообщает Jerusalem Post.

Соглашение о признании вины

По данным Министерства юстиции США, Солиман признал, что совершил нападение из-за фактической или предполагаемой иудейской религии и израильского национального происхождения людей, которых он выбрал в качестве целей. Федеральные прокуроры отказались требовать смертной казни, поэтому по этим обвинениям возможно пожизненное заключение.

Соглашение о признании вины предусматривает, что стороны попросят суд приговорить Солимана к пожизненному заключению и дополнительно к 50 годам лишения свободы. Приговор по федеральному делу должны огласить 7 января. Ранее Солиман уже получил пожизненное заключение по делу штата: в мае он признал вину по более чем 100 обвинениям, в том числе в убийстве первой степени.

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Нападение в Боулдере

Нападение произошло 1 июня 2025 года возле муниципального суда в центральной части Боулдера. Участники мероприятия выражали солидарность с заложниками, которых боевики ХАМАС захватили во время нападения на израильские деревни 7 октября 2023 года. По данным прокуроров, Солиман бросил в толпу две бутылки с зажигательной смесью и выкрикивал «Free Palestine».

Власти Колорадо установили личности 29 пострадавших. Четырнадцать человек получили ожоги или травмы, убегая с места происшествия, ещё 15 находились достаточно близко, чтобы считаться объектами покушения на убийство. 82-летняя Карен Даймонд позже умерла от полученных травм, а её муж получил тяжёлые ожоги и выжил.

Согласно судебным материалам, после задержания Солиман сообщил следователям, что планировал нападение в течение года, однако отложил его до окончания дочерью средней школы. Он также утверждал, что жена и пятеро детей не знали о его намерениях.

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