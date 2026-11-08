Нападавший, устроивший стрельбу в Кракове, ещё в школе рисовал повешенных людей и нападение на учебное заведение

24-летний Михал О., который 7 ноября устроил стрельбу в центре польского Кракова, ещё во время учёбы рисовал сцены жестокого насилия. Его бывшая одноклассница рассказала, что на рисунках мужчина изображал повешенных людей, а также себя с оружием во время нападения на школу.

По словам женщины, Михал рисовал такие рисунки прямо во время уроков. На некоторых из них были изображены люди, совершившие нападение на учебное заведение, а также тела погибших. Самого себя парень рисовал вооруженным мужчиной, входящим в школу с пистолетом.

«Помню, как мы сидели на уроке, а он, например, рисовал повешенных людей или то, как кто-то входит с пистолетом. Мы спрашивали его, что это, а он отвечал, что это нападение на школу, что там вообще лежат трупы и что именно он входит в школу с этим пистолетом», — вспомнила бывшая одноклассница.

Женщина также рассказала, что Михал говорил о желании стать нападающим. По её словам, он высказывался так, будто это была его мечта.

В то же время другие школьники не воспринимали такие слова как реальную угрозу. Одноклассники обсуждали рисунки между собой, а иногда даже шутили, что однажды Михал может кого-то убить. Однако никто не ожидал, что он действительно устроит стрельбу.

Бывшая одноклассница описала мужчину как замкнутого и молчаливого парня, который почти ни с кем не общался близко. Он редко включался в общие разговоры, однако, по наблюдениям женщины, становился более активным на уроках истории.

Она предположила, что Михала особенно интересовали исторические события, военная тематика и войны.

Также женщина вспомнила необычный случай во время дистанционного обучения: однажды Михал присоединился к онлайн-уроку в старом противогазе.

Об этом сообщает Radio Eska.

Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

Во время операции по задержанию мужчины, причастного к смертельной стрельбе в польском Кракове, ранения получили двое полицейских. Момент задержания попал на видео, которое распространили польские СМИ.

Прокуратура Кракова в Польше планирует в воскресенье официально начать расследование нападения на Главной рыночной площади города и квалифицировать дело как деяние террористического характера.

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