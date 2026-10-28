NASA зафиксировала опасно высокий уровень космической радиации вблизи Луны
Беспилотная миссия NASA «Артемис I» доставила на окололунную орбиту специальные кристаллические детекторы, которые зафиксировали неожиданно высокий уровень космической радиации.
Миссия предоставила ученым уникальные данные о радиационном облучении в далёком космосе вблизи Луны. На борту корабля Orion находились два манекена, внутри которых разместили более 10 тысяч микроскопических кристаллов. Результаты масштабного исследования опубликованы в научном журнале Radiation Measurements. Полученные данные помогли лучше оценить риски, с которыми могут столкнуться астронавты во время длительных пилотируемых космических полётов.
В отличие от традиционных пассивных пластиковых детекторов, требующих сложной химической обработки для изучения следов частиц, новые кристаллы работают по принципу фотопленки. Заряженные частицы оставляют в них микроскопические дефекты — так называемые центры окраски. При облучении синим светом и наблюдении в обычный микроскоп эти участки начинают светиться красным, что позволяет четко видеть траекторию и анализировать плотность ионизации. Благодаря разработке специального программного обеспечения для устранения фонового шума учёным удалось достичь исключительной точности — результаты отличались от показателей стандартных трековых методов не более чем на 15% — а также зафиксировать более слабые события, которые ранее оставались незамеченными.
Сравнение данных, полученных в ходе экспериментов на Международной космической станции, выявило интересную закономерность. На низкой околоземной орбите главную угрозу представляют протоны низких энергий, захваченные магнитным полем планеты в поясах Ван Аллена, в результате чего радиационные дозы внутри тела распределяются неравномерно.
Вблизи Луны эти пояса отсутствуют, а доминирующую роль играют высокоэнергетические галактические космические лучи, способные проникать сквозь тело человека. Несмотря на то, что общий уровень радиации возле спутника Земли выше, разница по сравнению с околоземной орбитой оказалась не такой катастрофической, как прогнозировалось ранее.
Об этом говорится в сообщении космической миссии NASA Artemis I
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