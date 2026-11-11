Североатлантический альянс приступил к пересмотру военных требований к странам-членам, сосредоточив ресурсы на противодействии России вместо подготовки к операциям за пределами Европы. Этот процесс может стать самым значительным изменением в военном планировании НАТО за последние 20 лет.

По данным издания Politico, 32 страны-члена обсуждают новые целевые показатели военных возможностей, которые будут определять необходимые силы, вооружение и финансирование на случай конфликта. Проект документа отменяет требование одновременно готовиться к масштабной войне в Европе и нескольким менее крупным кризисным миссиям, сосредоточиваясь на одном из этих сценариев.

Переговоры проходят в рамках подготовки «Политических указаний», а окончательное утверждение новых требований ожидается в 2029 году по результатам договоренностей, которые планируется достичь к февралю.

Источник: Издание Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

В случае нападения РФ на членов НАТО Альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.

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