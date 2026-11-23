НАТО усилило патрулирование воздушного пространства Польши. Небо над страной уже контролируют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

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«Самолеты раннего предупреждения стран-союзниц уже усиливают защиту польского неба. Это ответ на последние инциденты и проявление обязательств НАТО перед Польшей. Мы добиваемся дальнейшей поддержки», — заявил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул, что авиация союзников по НАТО стала весомым усилением для существующей системы обороны страны, дополнив наземные комплексы ПВО, польские истребители F-16 и боевую авиацию других стран Альянса.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.



Страны НАТО решают, как реагировать на возможные «прилеты» российских ракет или дронов на территорию стран Альянса.Очередное нарушение Россией воздушного пространства Польши обсуждали одновременно на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине и в Брюсселе – на чрезвычайном заседании Североатлантического совета НАТО.

На территории Польши обнаружили ещё больше российских ракет