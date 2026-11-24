После вторжения российских ракет в воздушное пространство Польши НАТО планирует усилить своё военное присутствие в Европе. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

В понедельник, 23 ноября, послы государств-членов НАТО собрались на заседание Североатлантического совета. Одной из главных тем встречи стало нарушение польского воздушного пространства, зафиксированное 20 ноября.

«Силы НАТО и союзников оперативно отреагировали на эти нарушения воздушного пространства, а Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе санкционировал передислокацию самолета системы воздушного раннего предупреждения и управления НАТО. В настоящее время Верховный главнокомандующий НАТО в Европе рассматривает вопрос о развертывании дополнительных сил и средств, продолжая оценивать нашу позицию в отношении сдерживания и обороны в Польше и в других регионах», — говорится в сообщении.

Гарт добавила: «Все члены Альянса выражают полную солидарность с Польшей. НАТО остается единым, готовым и преданным делу защиты от любой угрозы».

Ранее НАТО усилило патрулирование неба над Польшей самолетами радиолокационного обнаружения.

Страны НАТО решают, как реагировать на возможные «прилеты» российских ракет или дронов на территорию стран Альянса.Очередное нарушение Россией воздушного пространства Польши обсуждали одновременно на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине и в Брюсселе — на чрезвычайном заседании Североатлантического совета НАТО.

На территории Польши обнаружили ещё больше российских ракет.

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