Национальный банк Польши заявил, что существуют основания для приостановки исполнения платёжных поручений Конституционного трибунала. Причиной названа неопределённость относительно того, кто имеет надлежащие полномочия представлять трибунал и распоряжаться его средствами на счетах в центральном банке.

Спор о представительстве трибунала

Как сообщает RMF24, вопрос надлежащего представительства Конституционного трибунала возник в связи с ситуацией после распоряжения Анны Корвин-Пётровской от 30 октября 2026 года. Оно предусматривало немедленный перерыв в деятельности судей Богдана Свенчковского и Бартломея Соханьского.

В Национальном банке Польши подчеркнули, что не имеют полномочий разрешать спор о руководстве Конституционного трибунала. В то же время для банка важно установить лиц, имеющих право распоряжаться средствами трибунала на счетах, которые ведёт НБП.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Правовой анализ НБП

Юридический департамент НБП проанализировал договор банковского счёта, заключённый с Конституционным трибуналом, а также нормы законодательства, касающиеся этой ситуации. В банке отметили, что анализ проводился исключительно для определения позиции НБП как стороны этого договора.

По результатам анализа в НБП сформировали позицию, согласно которой существуют основания для приостановки исполнения платёжных поручений, поданных Конституционным трибуналом.

Читай нас в