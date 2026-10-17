Национальная ассамблея Пакистана одобрила предложение о создании совместного парламентского комитета, который должен подготовить рекомендации для проведения свободных, честных и прозрачных выборов. В состав органа войдут представители Национальной ассамблеи и Сената, сообщает The Express Tribune.

Состав комитета

Предложение внес федеральный министр по парламентским делам Тарик Фазал Чаудхари в соответствии с правилом 244B Правил процедуры и ведения дел Национальной ассамблеи 2007 года. Спикер Национальной ассамблеи сформирует комитет после консультаций с председателем Сената и лидерами парламентских партий.

В состав комитета войдут представители всех парламентских партий пропорционально их представительству в парламенте. Спикер также будет иметь право заменить члена комитета по просьбе лидера соответствующей парламентской партии. Кворум для заседания составит одну четверть от общего числа членов.

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Рекомендации и отчет

Комитет должен подготовить рекомендации по избирательным реформам, в частности относительно использования новейших доступных технологий для проведения выборов. В его задачи также входит подготовка проектов законодательных актов, в том числе конституционных поправок, если это будет необходимо.

Комитет сможет создавать подкомитеты. Отчет для парламента он должен представить в срок, который определит спикер после издания уведомления о создании комитета.

Во время часа вопросов Министерство межпровинциальной координации также предоставило данные о туристических прибытиях: в 2024 году Пакистан посетили более 2,1 млн иностранных туристов, а в 2025 году — около 2,2 млн. В документах министерства среди стран, граждане которых заметно представлены в статистике, названы Великобритания, Афганистан, США, Иран, Канада и Китай.

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