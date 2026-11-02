Национальная прокуратура Польши взяла на себя расследование подозрений в нарушениях, связанных с деятельностью Польского олимпийского комитета (PKOl), Польского баскетбольного союза и Польской баскетбольной лиги. Следователи, в частности, проверяют деятельность компании P.H.U. RADAM, принадлежащей бывшему президенту PKOl Радославу Песевичу.

Подозрения относительно счетов на 9,3 млн злотых

Как сообщает RMF24, производство начала Региональная прокуратура в Гданьске в марте 2025 года. Оно касается, среди прочего, подозрений в том, что компания P.H.U. RADAM в 2022–2024 годах выставляла недостоверные счета-фактуры с НДС Польскому баскетбольному союзу и Польской баскетбольной лиге.

Общая стоимость этих счетов составляет около 9,3 млн злотых. По данным прокуратуры, они касались услуг торгового посредничества, которые не были выполнены. Следствие также проверяет подозрения относительно безосновательной уплаты этой суммы баскетбольными организациями и возможного уменьшения налоговых поступлений на общую сумму около 1,3 млн злотых.

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Обыски и проверка расходов PKOl

Отдельно следователи изучают возможное финансирование ремонта и обустройства ресторана Olympic Sky в Варшаве за счет Польского олимпийского комитета. Расследование продлили до 3 апреля 2027 года.

По информации прокуратуры, в рамках дела допросили многих свидетелей и получили заключение специалиста по информатике. По всей Польше провели 30 обысков, в ходе которых изъяли документы и электронное оборудование. Прокуратура отметила, что собранные материалы позволяют продолжить следственные действия в более широком масштабе, в том числе в связи с материалами о подозрениях в преступлениях, связанных с деятельностью Zondacrypto.

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