Во Франции Национальное собрание голосует по комплексному законопроекту о противодействии сексуальному и гендерно обусловленному насилию. Документ вынесли на голосование после общественного возмущения, вызванного изнасилованием и убийством 11-летней девочки по имени Lyhanna. Об этом сообщает France 24.

Меры законопроекта

Законопроект содержит меры для усиления расследований по делам о сексуальном и гендерно обусловленном насилии. Среди таких мер — создание специализированных подразделений полиции.

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Также предлагается создать специализированные суды, которые будут рассматривать эти категории дел. Отдельным направлением документа является специальная поддержка детей, ставших жертвами насилия в рамках этого законопроекта.

Финансирование

В то же время активисты и законодатели предупреждают, что финансирование предложенных мер остается неопределенным. По бюджетным причинам из законопроекта уже исключили несколько положений.

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