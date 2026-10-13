Национальное собрание Франции единогласно одобрило в первом чтении законопроект об усилении защиты жертв сексуального и гендерно обусловленного насилия. После шести дней дебатов документ поддержали 503 депутата, голосов против не было.

Как сообщает Anadolu Agency, законопроект еще должен рассмотреть Сенат, поэтому он пока не вступил в силу. Документ предусматривает, что следователи в течение одного года должны опросить потерпевших и подозреваемых, сохранить доказательства и искать других возможных жертв.

Специализированные подразделения и отпуск

Инициатива также предусматривает специализированные полицейские подразделения и суды для дел о сексуальном и домашнем насилии. Потерпевшие будут иметь право на 10 дней отпуска, чтобы посещать медицинские консультации или предпринимать юридические действия.

Школы будут обязаны регулярно проводить беседы с учениками, чтобы выявлять случаи насилия. Полное внедрение этого механизма запланировано до 2032 года.

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Другие положения документа

Среди других мер — расширение перечня правонарушений, связанных с инцестом, медицинская помощь детям, пострадавшим от насилия, а также усиление требований к согласию на инвазивные медицинские процедуры. Законопроект также предусматривает более строгие наказания за распространение сексуального контента без согласия и отправку нежелательных изображений сексуального характера.

Депутаты одновременно отклонили ряд положений для защиты иностранных потерпевших, в частности запрет выдавать распоряжения о депортации в отношении жертв сексуального насилия, подавших жалобу. Реформа получила новый импульс после смерти 11-летней девочки Lyhanna, которую в июне нашли мертвой на юго-западе Франции после изнасилования. Против подозреваемого ранее поступило несколько жалоб в связи с предполагаемым сексуальным насилием над несовершеннолетними.

Французское правительство пообещало оценить стоимость предложенных мер и представить бюджетный план после рассмотрения документа Сенатом.

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