Учёные из США переезжают работать в другие страны, тогда как университеты Канады, Франции, Бельгии, Финляндии и Австралии предлагают им более стабильное финансирование и академическую свободу. Об этом сообщает Fortune. Исследователи и профессиональные объединения считают, что отток специалистов уже стал заметным, хотя оценить общий масштаб этого явления сложно.

Рекрутинг за рубежом

Согласно апрельскому отчёту коалиции Business for Federal Research Funding, более половины штатов США потеряли учёных из-за программ рекрутинга в других странах. В марте молодые биомедицинские исследователи были примерно на 20 процентных пунктов менее склонны заявлять, что останутся в США, чем оценивали свои намерения шестью месяцами ранее. В то же время выпускники PhD-программ по физике в 2025 году покидали США чаще всего за последние 30 лет, по данным Американского института физики.

Морской биолог Хэлли Фрёлих переехала из Калифорнии в Финляндию вместе с мужем и дочерью. В Хельсинкском университете она продолжает исследовать, как изменение климата влияет на рыб, моллюсков и водоросли, которых потребляют люди. По инициативе Исследовательского совета Финляндии учёная получила гарантированное финансирование на пять лет общим объёмом около 3 млн долларов.

Бывшая сотрудница Национального управления океанических и атмосферных исследований США Кристин Ставиц также покинула должность в прошлом году и начала работать инженером исследовательского программного обеспечения в Бирмингемском университете в Великобритании. По её словам, прежнее учреждение перестало соответствовать её ценностям после требований удалить с сайтов упоминания об изменении климата и темах разнообразия, равенства и инклюзии.

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Неопределённость с грантами

Супруги-биологи Джеймс Леттс и Мария Мальдонадо, работавшие в Калифорнийском университете в Дейвисе, перешли в Университет Монаша в Австралии. По словам Леттса, на решение повлияла неопределённость с грантовым финансированием: во время ожидания средств им пришлось уволить сотрудника.

По данным трекера States United Democracy Center и Grant Witness, администрация президента Дональда Трампа с начала его второго срока сократила или заморозила до 174 млрд долларов федеральных грантов. Белый дом заявил, что Трамп стремится прекратить расточительство и сохранить лидерство США в научных инновациях, финансируя «настоящую науку».

Ассоциация американских университетов сообщила, что крупные исследовательские учреждения приняли осенью 2026 года на 15% меньше поступающих на докторские программы, чем годом ранее. Учёные, которые уехали из США или остались в стране, опасаются, что сокращение программ, финансирования и наставничества может отразиться на следующем поколении исследователей.

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