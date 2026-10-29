Навроцкий пригласит антиукраинскую партию на заседание Совета национальной безопасности Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует менять порядок приглашения парламентских сил на заседания Совета национальной безопасности из-за требований не допускать на них представителей антиукраинской партии «Конфедерация Польской короны» Гжегожа Брауна.

Об этом заявил пресс-секретарь польского президента Рафал Лешкевич. Таким образом он отреагировал на обращение спикера Сейма Влодзимежа Чажастого и министра иностранных дел Радослава Сикорского, которые выступили против участия представителей партии Брауна в заседании Совета национальной безопасности.

По словам пресс-секретаря, польское законодательство позволяет каждому депутату получать доступ к непубличной информации с грифом «секретно». Он отметил, что уже много лет существует хорошая традиция приглашать на заседания Совета национальной безопасности председателей парламентских фракций и групп. Если коалиция, находящаяся у власти уже 3 года, имеет какие-либо сомнения относительно присутствия отдельных депутатов на заседании СНБ, то ей следует изменить действующее законодательство.

Также Лешкевич обвинил представителей правительственной коалиции в организации «очередного пропагандистского спектакля».

Совет национальной безопасности Польши является консультативным органом президента. В его состав входят руководители парламента, представители правительства, военного командования и парламентских фракций. Перечень участников определяет глава государства.

Ранее спикер Сейма Влодзимеж Чажастый обратился к Навроцкому с письмом, в котором призвал не приглашать представителей «Конфедерации Польской короны» на заседания Совета. Министр иностранных дел Радослав Сикорский также заявил, что не будет обсуждать вопросы безопасности Польши в присутствии представителей этой партии, которых назвал «внуками РФ».

Источник: пресс-секретарь польского президента Рафал Лешкевич в соцсети X.

В Польше спикер Сейма Влодзимеж Чарзасты сообщил, что направил президенту Каролю Навроцкому письмо с предложением рассмотреть возможность не приглашать «Конфедерацию» на заседания Совета национальной безопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции в Сейме.

Гжегожа Брауна призвали привлечь к уголовной ответственности после повреждения мемориала воинам УПА в Люблинском воеводстве. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал суд заключить политика под стражу.

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